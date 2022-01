Dal 3 gennaio mezza Italia entra in zona gialla (Di domenica 2 gennaio 2022) Le nuove regole per il Covid cambiano con l’arrivo del nuovo anno: mezza Italia in zona gialla, soprattutto per cercare di contenere le nuove ondate di Coronavirus e cercare di contenere la variante Omicron. zona gialla per metà dell’Italia: ecco le nuove regole Una nuova zona gialla per metà Italia. Ecco cosa accadrò dal tre gennaio, in vista dei nuovi provvedimenti per il contenimento del Covid. A quanto riporta Ansa, Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia entreranno in zona gialla, come Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. Il passaggio di queste regioni in zona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Le nuove regole per il Covid cambiano con l’arrivo del nuovo anno:in, soprattutto per cercare di contenere le nuove ondate di Coronavirus e cercare di contenere la variante Omicron.per metà dell’: ecco le nuove regole Una nuovaper metà. Ecco cosa accadrò dal tre, in vista dei nuovi provvedimenti per il contenimento del Covid. A quanto riporta Ansa, Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia entreranno in, come Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. Il passaggio di queste regioni in...

