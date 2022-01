Covid, nuovo video di Luca Sepe dopo il ricovero: “Ho una brutta polmonite ma stamattina mi sento un po’ meglio” (Di domenica 2 gennaio 2022) dopo il post di sabato, pubblicato dal cantautore e parodista Luca Sepe: “Sto molto male e sto andando a ricoverami, pregate per me”. Oggi, tuttavia, le condizioni del noto artista napoletano sono migliorate: “La notte è passata tranquilla, purtroppo ho una brutta polmonite data dal Covid – ha detto in un video sui suoi canali social – però ci riprendiamo alla grande. stamattina mi sento un poco, poco, poco meglio. Ieri stavo veramente senza un briciolo di forza”. E poi il ringraziamento ai suoi fan: “Grazie per l’affetto che mi state dimostrando, vorrei rispondere a tutti ma purtroppo non ce la faccio”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022)il post di sabato, pubblicato dal cantautore e parodista: “Sto molto male e sto andando a ricoverami, pregate per me”. Oggi, tuttavia, le condizioni del noto artista napoletano sono migliorate: “La notte è passata tranquilla, purtroppo ho unadata dal– ha detto in unsui suoi canali social – però ci riprendiamo alla grande.miun poco, poco, poco. Ieri stavo veramente senza un briciolo di forza”. E poi il ringraziamento ai suoi fan: “Grazie per l’affetto che mi state dimostrando, vorrei rispondere a tutti ma purtroppo non ce la faccio”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

