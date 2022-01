Covid, bimbo di un mese ricoverato a Torino: è tra i più giovani d'Italia (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha un mese e in questo momento è tra i positivi più giovani d'Italia il bambino ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Regina Margherita di Torino. Arrivato nel dipartimento patologia e cura del ... Leggi su leggo (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha une in questo momento è tra i positivi piùd'il bambinoin terapia intensiva all'ospedale Regina Margherita di. Arrivato nel dipartimento patologia e cura del ...

