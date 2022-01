Covid-19: Agenas, sale quota ricoveri in 8 regioni. Liguria (22%) verso l’arancione, aumento anche in Toscana (14%) (Di domenica 2 gennaio 2022) La regione che si avvicina di più alla zona arancione è la Liguria (già ufficialmente gialla), con il 22% (+1) dei posti occupati per Covid in terapia intensiva - oltre la soglia limite del 20 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 gennaio 2022) La regione che si avvicina di più alla zona arancione è la(già ufficialmente gialla), con il 22% (+1) dei posti occupati perin terapia intensiva - oltre la soglia limite del 20 L'articolo proviene da Firenze Post.

