ATP Cup 2022, Daniil Medvedev: “Giocare in queste condizioni è una tortura” (Di domenica 2 gennaio 2022) Gioie e dolori. Daniil Medvedev ha vissuto tra alti e bassi il suo ritorno in campo. Il n.2 del mondo è stato impegnato quest’oggi nell’ATP Cup a Sydney (Australia), nella rassegna internazionale dedicata alle compagini nazionali. Il nativo di Mosca, da n.1 di Russia, ha affrontato il n.1 francese Ugo Humbert e a sorpresa è stato sconfitto per 6-7 (5) 7-5 7-6 (2). Una prestazione sottotono da parte del russo che sembrava avere tutto sotto controllo, avanti di un set e di un break. “Sono dispiaciuto di aver perso, ma non potevo fare altro quando hai i crampi dal secondo set. Tuttavia, sono andato molto vicino a vincerla nonostante l’inconveniente. Anche così, ho deciso di Giocare la partita di doppio. Nessuno di noi è specialista in questa specialità e anche così abbiamo fatto del nostro meglio per vincere“, ha racconto ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Gioie e dolori.ha vissuto tra alti e bassi il suo ritorno in campo. Il n.2 del mondo è stato impegnato quest’oggi nell’ATP Cup a Sydney (Australia), nella rassegna internazionale dedicata alle compagini nazionali. Il nativo di Mosca, da n.1 di Russia, ha affrontato il n.1 francese Ugo Humbert e a sorpresa è stato sconfitto per 6-7 (5) 7-5 7-6 (2). Una prestazione sottotono da parte del russo che sembrava avere tutto sotto controllo, avanti di un set e di un break. “Sono dispiaciuto di aver perso, ma non potevo fare altro quando hai i crampi dal secondo set. Tuttavia, sono andato molto vicino a vincerla nonostante l’inconveniente. Anche così, ho deciso dila partita di doppio. Nessuno di noi è specialista in questa specialità e anche così abbiamo fatto del nostro meglio per vincere“, ha racconto ...

