2 gennaio 1971 – La tragedia dell’Ibrox Park

(Di domenica 2 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Massimo Prati) – Laebbe luogo un sabato pomeriggio nello stadio Ibrox, sede delle partite casalinghe dei Rangers, durante il derby con il Celtic. Ad un minuto dalla fine il Celtic passò in vantaggio con un gol di Jimmy Johnstone. Molti tifosi del Rangers si stavano apprestando a lasciare il campo, quando la loro squadra raggiunse il pareggio con Colin Stein. Quello dei Rangers era uno dei vecchi stadi di stile britannico, strutture fatte di legno, metallo, cemento e, più o meno al momento del gol del pareggio, sotto la pressione di salti e sussulti, un settore dello stadio cedette. Era la “stairway 13”, la gradinata settore 13. I morti furono 66. Secondo la BBC e “The Guardian” tra di loro una trentina di adolescenti e cinque bambini, il più giovane di nove anni. I feriti furono alcune centinaia. Tra l’altro, l’Ibrox Stadium era stato ...

2 gennaio 1971 ? 66 persone muoiono nella ressa a Glasgow (Scozia), durante l'incontro di calcio tra Rangers e Celt…

