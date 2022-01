Un anno dopo l'assalto al Campidoglio Usa, resistono le fake news: come sono nate e chi le diffonde (Di sabato 1 gennaio 2022) A un anno dall'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021, l'81% dei siti che, secondo l'analisi del Misinformation Monitor di newsGuard, avevano pubblicato disinformazione elettorale negli USA, continua a diffondere informazioni false sulle elezioni. Circa 900... Leggi su repubblica (Di sabato 1 gennaio 2022) A undall'aldegli Stati Uniti il 6 gennaio 2021, l'81% dei siti che, secondo l'analisi del Misinformation Monitor diGuard, avevano pubblicato disinformazione elettorale negli USA, continua are informazioni false sulle elezioni. Circa 900...

Advertising

matteosalvinimi : Farò di tutto perché, dopo un anno di sbarchi continui, i confini, la sicurezza e la dignità degli italiani tornino… - WeCinema : È vero che Bridget Jones ha trascorso il capodanno da sola, cantando 'All by myself' di Celine Dion, però il giorno… - guerini_lorenzo : Grazie Presidente #Mattarella per la sua guida e la sua saggezza a tutela dei valori della Repubblica. Dopo un anno… - smendoliera : RT @letiziarocchi2: C’è una stagione per ogni cosa. Ho fatto sculture e pitture, e intagliato la carta, scrivo libri, ho cantato e molto am… - giorxhs : RT @sonodeddy: Godetevi tutto, ogni dettaglio e sfumatura di questo anno, tenetevi tutto e fate si che quello dopo sia migliore?? -