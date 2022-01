Ultime Notizie Serie A: Chiellini positivo, Mayoral in isolamento (Di sabato 1 gennaio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 20.00 – Juventus, Chiellini positivo al Covid: il comunicato – Il difensore bianconero risultato positivo all’ultimo tampone. Le Ultime Ore 19.00 – Roma, Mayoral in isolamento nonostante un tampone negativo – Ecco il motivo di questa decisione. La situazione Ore 18.20 – Juventus, due recuperi in vista della sfida con il Napoli. Allegri può sorridere in vista del match dello Stadium. Il punto. Ore 17.20 – Salernitana, spunta l’esposto di un fondo svizzero. Gli avvocati stanno studiando un ricorso cautelare. La notizia. Ore 16.00 – Il Manchester City inaugura il 2022 con una vittoria contro l’Arsenal. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 20.00 – Juventus,al Covid: il comunicato – Il difensore bianconero risultatoall’ultimo tampone. LeOre 19.00 – Roma,innonostante un tampone negativo – Ecco il motivo di questa decisione. La situazione Ore 18.20 – Juventus, due recuperi in vista della sfida con il Napoli. Allegri può sorridere in vista del match dello Stadium. Il punto. Ore 17.20 – Salernitana, spunta l’esposto di un fondo svizzero. Gli avvocati stanno studiando un ricorso cautelare. La notizia. Ore 16.00 – Il Manchester City inaugura il 2022 con una vittoria contro l’Arsenal. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - fanpage : L'Istituto superiore di sanità ha comunicato che il rischio di finire ricoverati per Covid per gli over 80 non vacc… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - junews24com : Cannavaro, spunta una nuova panchina: la destinazione dell'ex Juve - - LaCnews24 : IL PUNTO. I numeri dei contagi, i dati delle terapie intensive, gli aggiornamenti dagli ospedali e dai bollettini.… -