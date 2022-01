“Ti do un pugno in testa”, frase choc nella casa del GF Vip. Sanzione immediata? (Di sabato 1 gennaio 2022) Lo scopriremo nella puntata di lunedì sera. E’ uno dei programmi più seguiti e amati dagli italiani e, proprio per questo motivo, il GF Vip finisce continuamente sotto i riflettori. In queste ore si sono scatenate nuove polemiche per alcune L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Lo scopriremopuntata di lunedì sera. E’ uno dei programmi più seguiti e amati dagli italiani e, proprio per questo motivo, il GF Vip finisce continuamente sotto i riflettori. In queste ore si sono scatenate nuove polemiche per alcune L'articolo proviene da Inews.it.

martimessi9 : RT @Martyriccel92: Sophie è passata da Gianmaria che la trattava come una principessa, a Basciano che le urla io bacio chicazzo mi pare, no… - infoitcultura : Basciano e la violenza verbale su Sophie: “Ti do un pugno in testa!” - Video - infoitcultura : 'Ti do un pugno in testa' la frase choc di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni - infoitcultura : GF Vip, Alessandro Basciano minaccia Sophie Codegoni: “Ti do un pugno in testa” - cellasenzacesso : RT @kvrinat: @skrt911 No SI sei la sabrina del trio altrimenti si smonta tutto come si smonta la tua testa per il pugno che ti tiro -