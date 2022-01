Serena Rossi | chi è il fidanzato Davide Devenuto | “Innamorati sul set di Un posto al Sole”

(Di sabato 1 gennaio 2022)ed ill’attoresono una delle coppie più amate dello starsystem nostrano con alle spalle dodici anni di relazione. La loro storia procede a gonfie vele coronata dalla nascita nel 2016 del piccolo Diego.si sono incontrati per la prima volta nel 2008 sul set di UnAl, soap che hanno condiviso nel quale hanno interpretato i personaggi di Carmen Catalano ed Andrea Pergolesi. I tredici anni di differenza non sono stati un ostacolo alla nascita della storia nella quale la protagonista di Mina Settembre è stata la prima a farsi avanti, per poi sfociare in una convivenza. I due hanno superato anche una crisi che li ha ...

Qui l'étoile annuncia gli ospiti di Danza con me 2022 , condotto dae Lillo. Oltre a grandi nomi della danza internazionale ci sarà l'attore John Malkovic, il duo Colapesce e Dimartino, ...... guidati sapientemente dalla conduzione puntuale e apprezzata di. Roberto Bolle " Danza con Me : la serata evento di Capodanno condotta daSu Rai1 va in onda alle ore 21:30 ...Roberto Bolle, gli ospiti di Danza con me. Manca sempre meno per la nuova edizione del programma ideato e diretto da Roberto Bolle, Danza con me. Un ricordo tenero, che non ha a che fare direttamente ...La Rai ha comunicato chi sono gli ospiti della serata con nomi importanti della musica e della recitazione: John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy e Alessandro Borghi poi Jasmine Trinca, Micae ...