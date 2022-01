Sampdoria | Augello e Falcone positivi al Covid | il comunicato

(Di sabato 1 gennaio 2022) Lahachesono risultatial-19 Due nuovinel gruppo-squadra della: si tratta di Tommasoe Wladimiro, attualmente in isolamento secondo le disposizioni governative. Ecco ilufficiale del club blucerchiato.– «L’U.C.informa che i referti dei controlli svolti negli ultimi giorni hanno evidenziatotà al Coronavirus--19 per due calciatori: Tommasoe Wladimiro. Entrambi vaccinati e asintomatici, non hanno avuto contatti diretti con gli altri componenti ...

GENOVA - Il Covid non dà tregua ai club di Serie A . L'ultimo colpito è la, che nel primo giorno del 2022 ha comunicato la positività del terzino sinistro Tommasoe del portiere Wladimiro Falcone . "Entrambi vaccinati e asintomatici - scrive il club ...... non hanno avuto contatti diretti coi compagni GENOVA - Due casi di coronavirus alla. La ... Tommasoe Wladimiro Falcone. Entrambi vaccinati e asintomatici, non hanno avuto contatti ...La Sampdoria informa che "i referti dei controlli svolti negli ultimi giorni hanno evidenziato positività al Coronavirus-COVID-19 per due calciatori: Tommaso Augello e Wladimiro Falcone. Entrambi vacc ...La nota ufficiale della Sampdoria: i giocatori, che non hanno avuto contatti con il resto della squadra, sono già in isolamento ...