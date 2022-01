Saldi al via. Confcommercio, giro d'affari da 4,2 mld (Di sabato 1 gennaio 2022) Scatta ufficialmente la stagione dei Saldi invernali. Sicilia e Basilicata danno il via domani agli sconti, il 3 gennaio la Valle d'Aosta mentre tutte le altre Regioni partiranno mercoledì 5 gennaio. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Scatta ufficialmente la stagione deiinvernali. Sicilia e Basilicata danno il via domani agli sconti, il 3 gennaio la Valle d'Aosta mentre tutte le altre Regioni partiranno mercoledì 5 gennaio. ...

Advertising

MinutemanItaly : @saldi_di @sc_kleene @J0k3r_Unlimited Voto elettronico su specifiche aree e per determinati cluster penso quasi cer… - amerigormea : RT @LiveSicilia: Sicilia, al via i saldi: super sconti, le DATE - messina_oggi : SICILIA e Basilicata danno il via domani ai saldi invernali, il 3 gennaio la Valle d’Aosta mentre tutte le altre Re… - fisco24_info : Saldi al via. Confcommercio, giro d'affari da 4,2 mld: Domani Sicilia e Basilicata, dal 5 gennaio ovunque - statodelsud : Al via i saldi invernali, tra acquisti impulsivi e occasioni -