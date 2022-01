Rave party ad Arezzo | alta tensione con la polizia | ferito un passante

(Di sabato 1 gennaio 2022), 1 gen – Centinaia di persone sull’Alpe di Poti, ad, stanno dando vita a un. Le forze dell’ordine sono intervenute nella notte tentando di sgomberare l’area e disperdere i circa 500 abusivi provenienti da tutta Italia. Al momento però molti di loro sono ancora assembrati in un casolare nei pressi dell’ex fabbrica di acque Fontemura. Stando a quanto riportato daNotizie si tratta di centinaia di giovani a bordo di camper, auto e furgoni che si sarebbero dati appuntamento sull’Alpe di Poti per la notte di Capodanno.adcon laIl quotidiano online aretino, riferisce che moltissime segnalazioni sono partite dai residenti della zona, preoccupati anche per la ...

AgenPress . Sono circa 500 i ragazzi che hanno partecipato, nella notte di Capodanno, ad un rave party organizzato ad Arezzo, sull'Alpe di Poti, nello stabilimento dismesso di Fontemura, azienda delle acque minerali. Le Forze dell'Ordine sono arrivate per disperdere i partecipanti, ...Rave party di Capodanno in Toscana in una situazione che paradossale è dir poco. Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza stanno presidiando la zona dell'Alpe di Poti ad Arezzo, ...Una notte movimentata per forze le dell'ordine intervenute sul posto. Il richiamo avvenuto come sempre via web dava appuntamento al vecchio albergo Fontemura che si trova nella collina dell'Alpe di Po ...