Quirinale, Giorgia Meloni: "Non so quanti dei nomi che girano sui giornali sarebbero votati se a votare fossero i cittadini" (Di sabato 1 gennaio 2022) La fine di un anno è per tutti momento di bilanci e buoni propositi, come aveva già fatto in passato, anche Giorgia Meloni ha affidato a facebook un discorso sull'anno che sta per arrivare: "Una grande battaglia che Fratelli d'Italia vuole riprendere in questo 2022 è quella per il presidenzialismo. Elezione diretta del capo dello Stato, cioè un rapporto diretto tra il popolo, i cittadini, e chi li governa. Un capo del governo che risponde direttamente ai cittadini, è l'unico modo per fare le riforme che servono. Io mi chiedo quanti dei nomi che girano sui giornali come possibili presidenti della repubblica sarebbero votati anche se a votare fossero i cittadini e non i ..."

