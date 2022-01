Pedullà: “Napoli, manca davvero poco: difensore vicinissimo” (Di sabato 1 gennaio 2022) Axel Tuanzebe vicinissimo al Napoli, lo fa sapere anche l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: “C’è grande fiducia“. La società di Aurelio De Laurentiis è pronta a fare il primo acquisto del calciomercato di gennaio, Tuanzebe è il difensore scelto dal club per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. I contatti sono andati avanti fino alla tarda serata i di ieri. Alfredo Pedullà poco prima della mezzanotte ha fatto sapere che la chiamata tra Manchester United e Napoli per il difensore era andata a buon fine. “Tuanzebe-Napoli: call conference positiva. Domani (oggi ndr) aggiornamento per via libera entro lunedì. Fiducia in crescita, aspettando ultimo step. Il Napoli per ora ha archiviato le altre due ipotesi, ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 gennaio 2022) Axel Tuanzebeal, lo fa sapere anche l’esperto di calciomercato Alfredo: “C’è grande fiducia“. La società di Aurelio De Laurentiis è pronta a fare il primo acquisto del calciomercato di gennaio, Tuanzebe è ilscelto dal club per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. I contatti sono andati avanti fino alla tarda serata i di ieri. Alfredoprima della mezzanotte ha fatto sapere che la chiamata tra Manchester United eper ilera andata a buon fine. “Tuanzebe-: call conference positiva. Domani (oggi ndr) aggiornamento per via libera entro lunedì. Fiducia in crescita, aspettando ultimo step. Ilper ora ha archiviato le altre due ipotesi, ...

