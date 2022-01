Montanari cade sulla palma… da dattero e viene blastato dal portavoce di Mattarella

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 1 gennaio 2022) Avete mai sentito il detto: prendere datteri per banane? No? Forse perché nessuno si era mai confuso tra due frutti così diversi. Almeno fino ad oggi quando Tomasoè caduto un po’ goffamente (almeno per i suoi standard di riconosciuto intellettuale) in un epic fail di fine anno. Tutto nasce a margine del discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica Sergioin cui il Capo dello Stato è comparso con una palma in bella vista fuori dalla finestra, che dava sui giardini del Quirinale. Uno sfondo inusuale per i discorsi istituzionali quirinalizi, che non è sfuggita al critico d’arte e Rettore dell’Università per stranieri di Siena. Che, in un tweet, ha scritto: “La prevalenza della palma nell’iconografia presidenziale. Il ritorno del rimosso: la repubblica delle banane che siamo” La prevalenza della ...