Gf Vip 6 | Alessandro Basciano bacia Sophie Codegoni e poi esclama | “Non mi sfidare | vuoi la guerra? Io posso baciare chi ca**o mi pare!”

Leggi su isaechia

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ieri sera i concorrenti del Gf Vip 6 hanno festeggiato il nuovo anno e sono scattati una serie di baci tra. I due, che già avevano avuto diversi momenti di tenerezze, si sono chiusi in una stanza per scambiarsi baci ed effusioni infuocate. Poco dopo, però, è successo qualcosa che ha fatto storcere il naso al pubblico del programma. Come riportato da blogtivvu.com,ha ripreso, visibilmente alticcio, per aver approfittato della sua momentanea assenza per provarci con altre gieffine: Me ne vado via 5 minuti tu non puoi… non continuare a dire che sono tua. Cosa devo fare la bodyguard? Se io vado a fumare una sigaretta tu inizi a far lo scemo e cerchi dire le altre? Le espressioni usate dall’ex corteggiatore ...