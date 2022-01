Ezio Greggio addio a Striscia la Notizia | c’è la data

(Di sabato 1 gennaio 2022)questa volta spizza tutti, il conduttore ha comunicato lain cui lasceràladopo grandi indugi: scopriamo da quando non lo vedremo più. Getty ImagesE’ tornato alla guida del tg satirico da qualche settimana con il collega e amico Enzo Iacchetti, loro due che sono ancora oggi dopo tanti anni i pilastri della trasmissione di successo in onda su Canale Cinque. Ma quello che nessuno si sarebbe mai aspettato di leggere riguarda unache forse per troppo tempo ha ricevute mezze risposte ma che dopo aver sentito la risposta ha lasciato di stucco tutti i suoi fan. Ebbene pare proprio che ad aver rivelato laufficiale è stato proprio il diretto interessato nella sua intervista per Nuovo Tv e quindi preparate i ...

Advertising

dangiuntolee : @fran_rkid ma è Ezio Greggio con i capelli di Bocelli ahababababababababbaaha - garosi_andrea : @lauraboldrini Sembra una di quelle introduzioni di Ezio greggio prima che arrivi il signor Enzino iacchetti. sono riuscito a ridere - SilverErLucano : Buon ultimo dell'anno da me e da Ezio Greggio - TizRicc : “Selvaggi” di Carlo Vanzina. Comico, a tratti demenziale, ma tanto leggero e divertente. Con Ezio Greggio, Leo Gull… - frankgallagherm : Ezio Greggio vergognati, dovresti essere da esempio per i nostri figli...!!!!?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio

Striscia la Notizia tornerà in onda stasera, sabato 1 gennaio, con la prima puntata del nuovo anno condotta dallo storico duo composto daed Enzo Iacchetti. In attesa della messa in onda, che avverrà come sempre su Canale 5 intorno alle 20.35, il tg satirico ideato da Antonio Ricci continua a essere attivo sui social, dove ...Il comico e attore romano fu uno dei protagonisti di 'Drive n', serie culto anni '80 di Antonio Ricci, e conduttore della prima stagione di 'Striscia la notizia' a fianco di. Conduttore ...Ezio Greggio questa volta spizza tutti, il conduttore ha comunicato la data in cui lascerà Striscia la Notizia dopo grandi indugi.Nel 2021 sono scomparsi molti nomi noti del cinema e dellla televisione italiana. Dall'iconica regista Lina Wertmuller ad attori come Paolo Calissano e Libero de Rienzo, fino a cabarettisti, attori e ...