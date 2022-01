Covid | registrati 141 262 casi in 24 ore | il tasso di positività è al 13% I DATI

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, registrati 141.262 casi in 24 ore: il tasso di positività è al 13%. I DATI - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - Agenzia_Ansa : Negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 500.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto d… - DamianoFossati : RT @Adnkronos: Registrati oltre 288,9 milioni di contagi #Covid. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. - Adnkronos : Registrati oltre 288,9 milioni di contagi #Covid. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid registrati

In Europa superati i 100 milioni di contagidalla scoperta del virus nel dicembre 2019: sono più di un terzo delle infezioni in tutto il mondoAltri 111 decessi, sono 123.851 da inizio pandemia Nuovo record di contagi in Francia. Oggi si sono219.126 nuovi casi positivi al- 19. Nelle ultime 24 ore il numero dei decessi è stato pari a 111 portando il bilancio dall'inizio della pandemia a 123.851 morti. E' quanto emerge dai ...Parigi, 1 gen. Nuovo record di contagi in Francia. Oggi si sono registrati 219.126 nuovi casi positivi al Covid-19. Nelle ultime 24 ore il numero dei decessi è ...I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 12. Nello stesso periodo invece sono stati 2.208 (ieri 2.010) i nuovi positivi registrati nella sola provincia di Verona: il numero degli attualmente posi ...