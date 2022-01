Cinema 2022 | l' anno dei sequel

Leggi su panorama

(Di sabato 1 gennaio 2022) Tornano: Matrix (i protagonisti risorgono), Top Gun e Mission: Impossible (Tom Cruise è immortale e indistruttibile), Avatar (diventa una saga) e Jurassic World (dinosauri in città). Viaggio guidato (attenzione agli spoiler...) nelle nuove «puntate» dei film di culto in arrivo da Hollywood. Quando Matrix arrivò sugli schermi nel 1999, l’era degli effetti visivi che rendevano possibile materializzare qualsiasi cosa immaginassero i registi era appena cominciata. Per la precisione sei anni prima con il T-Rex e gli altri dinosauri di Jurassic Park. Perciò vedere Keanu Reeves nei panni dell’eroe Neo, piegarsi all’indietro in una posa innaturale per evitare i proiettili del nemico mentre la cinepresa gli ruotava attorno, nella sequenza più iconica di quel film, sembrò qualcosa di visivamente stupefacente. Ora la saga, nel tornare il 1° gennaio alcon il quarto ...