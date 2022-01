Cavolfiori in crema di formaggio | una ricetta davvero gustosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 gennaio 2022) Se abbiamo voglia di gustare un cavolfiore in un modo diverso dal solito qui di seguito troverai lagiusta. Spesso far avvicinare a certi ingredienti salutari grandi e piccini non è il compito più semplice del mondo. Tuttavia con questaogni problema di questo genere sarà spazzato via. Ladeiindiè molto semplice da preparare ed è super sfiziosa. Vedrete che questo piatto sorprenderà tutti a tavola e non passerà assolutamente inosservato. Gli ingredienti utili per preparare iindisono: 130 gr di parmigiano grattugiato 1 tuorlo d’uovo 250 ml di latte 1 cavolfiore Sale Noce moscata 2 cucchiai di amido di mais Procedimento Preparare il piatto è, come ...