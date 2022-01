Casco, alcol, assicurazione: dal primo gennaio nuove regole per chi scia (Di sabato 1 gennaio 2022) Entra in vigore oggi, primo gennaio 2022, la nuova Legge 40 che mira ad aumentare la sicurezza di chi pratica le diverse discipline sportive invernali in Italia. Tra i vari aspetti regolati dalla norma, ce ne sono tre che avranno effetti immediati sugli utenti delle piste da sci: 1) Obbligo di portare il Casco protettivo dagli attuali 18 ai 14 anni di età. I minorenni devono indossare un Casco protettivo nella pratica di sci alpino, snowboard, telemark, slitta e slittino. Chi non lo indossa è soggetto a una multa da 100 a 150 euro. Va da sé che il Casco deve essere regolarmente omologato secondo le norme europee. 2) Chi pratica sport invernali deve essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi. La maggior parte delle polizze di questo tipo, anche familiare, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 gennaio 2022) Entra in vigore oggi,2022, la nuova Legge 40 che mira ad aumentare la sicurezza di chi pratica le diverse discipline sportive invernali in Italia. Tra i vari aspetti regolati dalla norma, ce ne sono tre che avranno effetti immediati sugli utenti delle piste da sci: 1) Obbligo di portare ilprotettivo dagli attuali 18 ai 14 anni di età. I minorenni devono indossare unprotettivo nella pratica di sci alpino, snowboard, telemark, slitta e slittino. Chi non lo indossa è soggetto a una multa da 100 a 150 euro. Va da sé che ildeve essere regolarmente omologato secondo le norme europee. 2) Chi pratica sport invernali deve essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi. La maggior parte delle polizze di questo tipo, anche familiare, ...

