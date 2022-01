Calisto Tanzi è morto | addio al fondatore di Parmalat | aveva 83 anni

(Di sabato 1 gennaio 2022)a 83. L’imprenditore ha legato il suo nome alla, azienda di cui è statoe proprietario per 40fino al crac del 2003 che lo portò in carcere insieme ad altri dirigenti e manager. Il processo per bancarotta fraudolenta che lo vide imputato si concluse nel 2014 con una condanna a 17e cinque mesi di reclusione., diplomato in ragioneria, cominciò l’attività con un piccolo caseificio a Collecchio ribattezzato Dietalat nei primiSessanta. La sua principale intuizione fu il TetraPak, ovvero la confezione in cartone e a lunga conservazione in cui si specializzò l’azienda. Tra gliSettanta e Ottantaavviò una ...

Tanzi è stato patron di Parmalat ed ex proprietario del Parma Calcio dal 1990 al 2003. Fu condannato a scontare 17 anni e 5 mesi, altre condanne arrivarono per filoni collegati, come il crac ParmaTour. Morto Calisto Tanzi, patron per oltre 40 anni del gruppo Parmalat, da lui fondata e personaggio chiave del crac del 2003. Molto noto anche per essere stato il proprietario del Parma Calcio.