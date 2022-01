Calcio | morto a 86 anni Juan Figer | ha partecipato al passaggio di Neymar al Barcellona

(Di sabato 1 gennaio 2022) All’età di 86si è spento, tra i pionieri del mestiere di agente sportivo. La carriera dell’uomo è cominciata con il trasferimento di Diego Forlan dal Penarol al San Paolo, per poi proseguire a stretto contatto con il Real Madrid. Tra le trattative concluse, quelle di Ze Roberto, Baptista, Cicinho, Robinho ma non solo.ha infattianche all’operazione che ha portatoalin quel di San Paolo, saranno la nipote Stephanie e il figlio Marcel a portare avanti la sua eredità. SportFace.

All'età di 86 anni si è spento in quel di San Paolo Juan Figer, tra i pionieri del mestiere di agente sportivo.