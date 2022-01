ATP Adelaide I 2022: il tabellone. Lorenzo Musetti e Gianluca Mager pescano qualificati, Monfils testa di serie numero 1 (Di sabato 1 gennaio 2022) Primo tabellone maschile dell’anno sorteggiato in quel di Adelaide: comincia la marcia di avvicinamento verso gli Australian Open, e lo fa in un logo che ha recentemente trovato posto nel calendario tennistico. Ci sarà anche un secondo torneo in questa sede, la settimana prossima; nel 2020 fu primo vincitore il russo Andrey Rublev in finale sul sudafricano Lloyd Harris. Quello che Rublev non sapeva è che sarebbe stato l’anno dell’esplosione. Due gli italiani al via: Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Per entrambi l’esordio sarà con un qualificato (nessun azzurro presente nel tabellone cadetto). Le eventuali prospettive di tabellone vedono da una parte la possibilità di giocare con l’americano Tommy Paul, dall’altra quella di sfidare l’ungherese Marton ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) Primomaschile dell’anno sorteggiato in quel di: comincia la marcia di avvicinamento verso gli Australian Open, e lo fa in un logo che ha recentemente trovato posto nel calendario tennistico. Ci sarà anche un secondo torneo in questa sede, la settimana prossima; nel 2020 fu primo vincitore il russo Andrey Rublev in finale sul sudafricano Lloyd Harris. Quello che Rublev non sapeva è che sarebbe stato l’anno dell’esplosione. Due gli italiani al via:. Per entrambi l’esordio sarà con un qualificato (nessun azzurro presente nelcadetto). Le eventuali prospettive divedono da una parte la possibilità di giocare con l’americano Tommy Paul, dall’altra quella di sfidare l’ungherese Marton ...

