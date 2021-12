Wta Melbourne 1 e 2 2022 in tv: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di venerdì 31 dicembre 2021) I Wta 250 di Melbourne 1 e 2 2022 si svolgeranno da sabato 4 a giovedì 9 gennaio, rispettivamente secondo e terzo torneo della stagione tennistica femminile dopo Adelaide. Camila Giorgi e Jasmine figureranno in Australia, tentando di dar seguito alla straordinaria seconda parte della stagione scorsa. Sul cemento, la marchigiana in Canada e la toscana in Slovenia, le azzurre hanno centrato due successi particolarmente rilevanti: Montreal e Portoroz. Grande attesa dunque per l’inizio dei due tornei con sede a Melbourne, in prospettiva peraltro degli Australian Open, ciliegina sulla torta dello swing australiano. Giorgi, nel dettaglio, proverà a far valere la propria leadership derivata dal trionfo al termine del Wta 1000 nordamericano sopra citato. La copertura televisiva degli eventi sarà offerta da SuperTennis (canali ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) I Wta 250 di1 e 2si svolgeranno da sabato 4 a giovedì 9 gennaio, rispettivamente secondo e terzo torneo della stagione tennistica femminile dopo Adelaide. Camila Giorgi e Jasmine figureranno in Australia, tentando di dar seguito alla straordinaria seconda parte della stagione scorsa. Sul cemento, la marchigiana in Canada e la toscana in Slovenia, le azzurre hanno centrato due successi particolarmente rilevanti: Montreal e Portoroz. Grande attesa dunque per l’inizio dei due tornei con sede a, in prospettiva peraltro degli Australian Open, ciliegina sulla torta dello swing australiano. Giorgi, nel dettaglio, proverà a far valere la propria leadership derivata dal trionfo al termine del Wta 1000 nordamericano sopra citato. Latelevisiva degli eventi sarà offerta da SuperTennis (canali ...

