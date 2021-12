Trustee, ora dovete decidere (Di venerdì 31 dicembre 2021) di Fabio Setta SALERNO – È attesa per oggi la fumata bianca. Anche perché, in alternativa, sulla Salernitana calerà il più triste dei sipari. In mattinata Susanna Isgrò (Melior Trust) e Paolo Bertoli (Widar Trust), i due componenti del “Trust Salernitana 2021” incaricati di alienare entro appunto oggi le quote di partecipazione societaria loro affidate dai due disponenti, l’Omnia Service di Enrico Lotito e la Morgenstern dello zio Marco Mezzaroma, pena l’esclusione dal campionato, comunicheranno quale tra quelle pervenute è l’offerta vincolante ritenuta congrua e più vantaggiosa. La giornata di ieri è trascorsa tra invio documenti, richiesta di integrazioni, contatti telefonici e tante valutazioni. Uno dei requisiti su cui hanno insistito molto i due componenti del “Trust Salernitana 2021” è stato quello della solidità economica, al fine di garantire una continuità gestionale e tecnica ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 31 dicembre 2021) di Fabio Setta SALERNO – È attesa per oggi la fumata bianca. Anche perché, in alternativa, sulla Salernitana calerà il più triste dei sipari. In mattinata Susanna Isgrò (Melior Trust) e Paolo Bertoli (Widar Trust), i due componenti del “Trust Salernitana 2021” incaricati di alienare entro appunto oggi le quote di partecipazione societaria loro affidate dai due disponenti, l’Omnia Service di Enrico Lotito e la Morgenstern dello zio Marco Mezzaroma, pena l’esclusione dal campionato, comunicheranno quale tra quelle pervenute è l’offerta vincolante ritenuta congrua e più vantaggiosa. La giornata di ieri è trascorsa tra invio documenti, richiesta di integrazioni, contatti telefonici e tante valutazioni. Uno dei requisiti su cui hanno insistito molto i due componenti del “Trust Salernitana 2021” è stato quello della solidità economica, al fine di garantire una continuità gestionale e tecnica ...

