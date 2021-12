Su Rai3 il Festival del Circo di Montecarlo con Stephanie e Alberto di Monaco (Di venerdì 31 dicembre 2021) Stasera su Rai3 la notte di San Silvestro è in compagnia del Circo di Montecarlo. L’appuntamento è alle ore 21.05, dopo il messaggio di Mattarella sull’anno che volge al termine e sul 2022 ricco di speranza. Come tradizione vuole, in occasione delle festività, torna l’appuntamento in televisione con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Due gli appuntamenti previsti in televisione, entrambi in prima serata: dopo la prima parte dell’evento TV, venerdì 24 dicembre, stasera è attesa la seconda serata dedicata al Circo. Alla conduzione c’è Melissa Greta Marchetto, che presenterà una competizione tra artisti provenienti da ogni angolo del pianeta. Si rinnova quindi l’appuntamento con il Circo attraverso una gara tra eccellenti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Stasera sula notte di San Silvestro è in compagnia deldi. L’appuntamento è alle ore 21.05, dopo il messaggio di Mattarella sull’anno che volge al termine e sul 2022 ricco di speranza. Come tradizione vuole, in occasione delle festività, torna l’appuntamento in televisione con ilInternazionale deldi. Due gli appuntamenti previsti in televisione, entrambi in prima serata: dopo la prima parte dell’evento TV, venerdì 24 dicembre, stasera è attesa la seconda serata dedicata al. Alla conduzione c’è Melissa Greta Marchetto, che presenterà una competizione tra artisti provenienti da ogni angolo del pianeta. Si rinnova quindi l’appuntamento con ilattraverso una gara tra eccellenti ...

