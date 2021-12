Mattarella: sprecare vaccini è un'offesa a chi non li ha avuti (Di venerdì 31 dicembre 2021) "La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un'offesa a chi non l'ha avuta e a chi non riesce oggi ad averla". Così ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) "La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un'a chi non l'ha avuta e a chi non riesce oggi ad averla". Così ...

Advertising

IlContiAndrea : #Mattarella “Sprecare la possibilità dei vaccini è un’offesa per chi non ha fatto in tempo a vederli” - MarioManca : «Cosa avremmo dato per avere i vaccini quando le bare erano trasportate dai mezzi militari. Sprecare questa possibi… - corradoformigli : Sprecare l’opportunità di vaccinarsi è anche un’offesa a chi questa opportunità no l’ha avuta. Bravissimo #Mattarella. - Spyto_ : RT @Cartabellotta: “Sprecare l’opportunità del #vaccino è un offesa per chi non l’ha avuta” #Mattarella #DiscorsodiFineAnno - DioBenedicaMe : RT @IlContiAndrea: #Mattarella “Sprecare la possibilità dei vaccini è un’offesa per chi non ha fatto in tempo a vederli” -