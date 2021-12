L’Europa potrebbe essere vicina all’unione fiscale nel 2022: parola di Patrice Gautry (UBP) (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’Europa ha vissuto una profonda recessione durante la pandemia, che però è stata anche l’occasione per dimostrarsi capace di intraprendere un’azione forte e concertata e di riprendersi. In effetti, la pandemia ha gettato le basi perché il Continente lavori in un modo nuovo, con l’emissione di debito comune e trasferimenti di fondi tra gli Stati membri. Sebbene non costituisca una vera e propria unione fiscale, questa iniziativa collettiva si affianca agli interventi su base nazionale e apre la strada a ulteriori riforme. È lo scenario tratteggiato in un report da Patrice Gautry, chief economist di Union Bancaire Privée. La zona euro è a una svolta: se esistesse una chiara volontà politica, i principi delle sue azioni potrebbero essere ridefiniti a favore di un disegno più ... Leggi su fmag (Di venerdì 31 dicembre 2021)ha vissuto una profonda recessione durante la pandemia, che però è stata anche l’occasione per dimostrarsi capace di intraprendere un’azione forte e concertata e di riprendersi. In effetti, la pandemia ha gettato le basi perché il Continente lavori in un modo nuovo, con l’emissione di debito comune e trasferimenti di fondi tra gli Stati membri. Sebbene non costituisca una vera e propria unione, questa iniziativa collettiva si affianca agli interventi su base nazionale e apre la strada a ulteriori riforme. È lo scenario tratteggiato in un report da, chief economist di Union Bancaire Privée. La zona euro è a una svolta: se esistesse una chiara volontà politica, i principi delle sue azioniroridefiniti a favore di un disegno più ...

