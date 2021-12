La Juve stoppa Morata ma la nove è un rebus (Di venerdì 31 dicembre 2021) La puntata di questa settimana è dedicata all'attaccante spagnolo e al futuro del reparto bianconero: cosa succederà a Morata? E chi prenderà eventualmente il suo posto alla Juventus? Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 31 dicembre 2021) La puntata di questa settimana è dedicata all'attaccante spagnolo e al futuro del reparto bianconero: cosa succederà a? E chi prenderà eventualmente il suo posto allantus?

Advertising

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi L'INTER STOPPA LA JUVE Tutte le notizie - Gazzetta_it : VIDEO La Juve stoppa Morata ma la nove è un rebus @CarloLaudisa #calciomarket - carlolaudisa : Il Calciomarket di fine anno e il giro dei centravanti. ???? @Gazzetta_it #Calciomercato - TMWSampdoria : Da Sampdoria a Juve Stabia, Stoppa tra migliori under girone C di serie C - Avv_Bianco_Nero : RT @AlexWolf009: Raspadori accostato all'Inter, maglia Sassuolo al contrario e maglia Inter in bella vista! l'Inter stoppa la Juve e magli… -