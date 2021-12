Inter, occasione a parametro zero: Marotta fiuta l’affare (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per l’Inter potrebbe presentarsi presto una ghiotta occasione di mercato a parametro zero, Marotta fiuta l’affare. Secondo Bild, Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco, non rinnoverà il suo contratto con i bavaresi, diversi club sono alla finestra, tra cui anche l’Inter. Tolisso, Calciomercato, InterI nerazzurri dopo aver praticamente preso Onana, e mostrato Interesse per GInter del Borussia Mönchengladbach, proveranno a portare a casa un altro parametro zero di lusso. La trattativa non è facile, Marotta infatti dovrà battere la concorrenza di Roma, Real Madrid e Atletico Madrid. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per l’potrebbe presentarsi presto una ghiottadi mercato a. Secondo Bild, Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco, non rinnoverà il suo contratto con i bavaresi, diversi club sono alla finestra, tra cui anche l’. Tolisso, Calciomercato,I nerazzurri dopo aver praticamente preso Onana, e mostratoesse per Gdel Borussia Mönchengladbach, proveranno a portare a casa un altrodi lusso. La trattativa non è facile,infatti dovrà battere la concorrenza di Roma, Real Madrid e Atletico Madrid. Piero Inferrera

