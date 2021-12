Il testamento di Mattarella (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il presidente Mattarella conclude il suo settennato con un discorso appassionato , tutto giocato sul filo dell'emozione e dei ricordi, che traccia un bilancio del proprio servizio al Quirinale e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il presidenteconclude il suo settennato con un discorso appassionato , tutto giocato sul filo dell'emozione e dei ricordi, che traccia un bilancio del proprio servizio al Quirinale e ...

Il testamento di Mattarella ... che traccia un bilancio del proprio servizio al Quirinale e appare come un testamento, un lascito al proprio successore. Tutti attendevano da Mattarella parole chiare circa la sua disponibilità a un ...

