Il Benevento saluta il 2021 | un anno a “Due Facce” per la Strega

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilsi appresta are. Scivola via uncondizionato dalla pandemia, dalla lotta al covid che ci accompagnerà anche nel prossimo futuro. Un, calcisticamente parlando, vissuto a metà dal. In un periodo in cui spopolano i supereroi, proiettata sul grande schermo lavestirebbe i panni del cattivo, precisamente quelli di Harvey Dent (gli appassionati di Batman avrgià capito). Meglio noto come Due, l’ex procuratore distrettuale di Gotham City sintetizza alla perfezione ildei sanniti. Solito affidare le decisioni importanti al lancio di una moneta portafortuna, il personaggio di Dent fotografa l’che sta per ...