Mediagol : Ex Palermo, Stellone: “Insigne-Toronto? Scelta non calcistica. Il Napoli perde ma…” -

Mediagol.it

Roberto, ex allenatore die Bari, è stato intervistato per Tuttomercatoweb e ha parlato dell'imminente big match nel Girone C tra la capolista i rosanero, secondi in classifica. ' Il...... il 4 settembre è esonerato per la seconda volta da quando è alla guida del. Al suo posto è ... Sostituisce in panchina l'esonerato Roberto, che aveva conquistato 16 punti in 13 partite. ...L'ex tecnico che portò i rosanero a disputare una finale play-off in Serie B si è soffermato sul rendimento del suo ex Napoli in Serie A ma non ...Tante battaglie con la maglia del Palermo, il primo macedone a raggiungere quota 100 presenze con la maglia rosanero. 113 pesenze condite da 20 gol, tante grandi giocate e la maglia numero 10 indossat ...