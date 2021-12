Eleonora Giorgi senza freni sulla nuora Clizia Incorvaia “Lei mi …”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 31 dicembre 2021)si prepara a diventare nonna per la prima volta e proprio di recente si è lasciata andare rilasciando una lunga intervista al settimanale Oggi nel corso della quale ha parlato della sua vita privata e dei suoi progetti futuri. Nel corso dell’intervista in questione la celebre giornalista ha anche fatto una confessione sul figlio Paolo Ciavarro ecompagnaattualmente in attesa di un bambino. Ma esattamente, quali sono state le parole espresse dalla donna? La rivelazione disue Paolo Ciavarroe Paolo Ciavarro sono stati due grandi protagonisti dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Ed è stato proprio ...