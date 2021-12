Discorso Mattarella fine anno (2021) streaming e diretta tv: dove vederlo live (Di venerdì 31 dicembre 2021) Discorso Mattarella streaming TV – Oggi, venerdì 31 dicembre 2021, in diretta dal Palazzo del Quirinale a Roma alle ore 20,30 verrà trasmesso a reti unificate il consueto Discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che rivolgerà il suo personale messaggio di auguri a tutti gli italiani. Si tratterà dell’ultimo Discorso dell’attuale presidente vista l’imminente fine del suo mandato. dove vedere il Discorso di fine anno di Sergio Mattarella agli italiani in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sul ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021)TV – Oggi, venerdì 31 dicembre, indal Palazzo del Quirinale a Roma alle ore 20,30 verrà trasmesso a reti unificate il consuetodidel presidente della Repubblica, Sergio, che rivolgerà il suo personale messaggio di auguri a tutti gli italiani. Si tratterà dell’ultimodell’attuale presidente vista l’imminentedel suo mandato.vedere ildidi Sergioagli italiani intv e in? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sul ...

