Danilo Petrucci | falso positivo | via libera dei medici per la Dakar 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Viaper, pronto a partecipare alla. Ora ufficiale: il pilota ternano potrà fare il suo debutto in uno dei rally più famosi al mondo, questo fine settimana in Arabia Saudita. Semaforo verde così dai, esito dei tanti controlli successivi a quel primo tamponeal Covid-19 che stava mettendo a rischio per lui l’esordio come pilota della KTM. Un “, come riportato su The-Race.com. Ottime notizie quindi per l’ex pilota MotoGP, già proiettato alla sua partenza in una dura e affascinante competizione. Unache sarà per il pilota una nuova prova tutta da giocare nel deserto. Un rally in cui resistenza fisica, tecnica piloti e mezzi ...