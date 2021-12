Covid, i colori e le zone delle Regioni dal 3 gennaio: la Lombardia diventa gialla (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono sette i territori italiani fuori dalla zona bianca: Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano, tutte in zona gialla. La Lombardia passa in giallo. Ma l’incidenza schizza in tutta Italia e in alcune aree supera la soglia della zona arancione. Ecco i probabili cambi di colore Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono sette i territori italiani fuori dalla zona bianca: Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano, tutte in zona. Lapassa in giallo. Ma l’incidenza schizza in tutta Italia e in alcune aree supera la soglia della zona arancione. Ecco i probabili cambi di colore

Advertising

GuidoDeMartini : ???????? RICOMINCIA LA ROULETTE DEI COLORI. DI PIÙ, L’ASSESSORE DELLA REG LAZIO COMUNICA CHE SI ANDRÀ IN GIALLO A PRES… - zazoomblog : Covid come sarà lItalia dopo Capodanno: i colori e le zone delle Regioni dal 3 gennaio - #Covid #lItalia… - FeliceValente : @Aringoogle @ThManfredi Io non entro e non voglio entrare su dati che non ho. Dico solo che se ci sono posti in piu… - BLturismo : RT @corriereveneto: #belluno Il pentastellato bellunese: «Mia figlia ha 5 anni ed è vaccinata. Lo scorso anno mi regalò una spada di carton… - corriereveneto : #belluno Il pentastellato bellunese: «Mia figlia ha 5 anni ed è vaccinata. Lo scorso anno mi regalò una spada di ca… -