Covid e mazzette | sapete chi è quest' uomo? Beccato in flagrante | esplode la bomba a sinistra

S' era preso «la mazzetta e la manzetta» (20mila euro e un taglio di carne bovina pregiata) conditi da auguroni di «buon Natale e chisse so' l'ove», e vissero «tutti felici e contenti». Sembra uno di quei personaggi pantagruelici e sottotraccia usciti dal film LaCapagira di Alessandro Piva o dai romanzi di Attilio Veraldi, Mario Antonio Lerario, Beccato da una microspia piazzata rocambolescamente dentro l'auto mentre intascava la sua bella tangente. Lerario, in Puglia, non è un passante. È il dirigente assoluto della Protezione Civile pugliese, l'uomo che custodiva la cassa di tutta l'emergenza della Regione; comprava, fabbricava e spostava derrate di mascherine; gestiva la realizzazione del enorme centro Covid della Fiera del Levante. Milioni e milioni di euro di appalti presi e distribuiti a piacere sotto l'ombrello delle procedure ...

