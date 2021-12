C’era un altro Pasolini oltre la manica era il poeta Philip Larkin (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nel 2022 cade il centenario della nascita di… Pasolini, si sa. Anche. Ma qualche mese più tardi, precisamente il 9 agosto, fanno anche cent’anni dalla nascita di Philip Larkin, il più amato e secondo molti il più grande poeta in lingua inglese del secondo Novecento (amato vuol dire anche familiare, se non proprio alle masse, al lettore comune, quest’araba fenice: lui, Larkin, una volta disse che gli sarebbe piaciuto se delle sue poesie un giorno si fosse parlato nei pub. Chissà se oggi se ne parla. Ma giorni fa sull’Evening Standard, che è abbastanza un quotidiano da pub, l’articolo dedicato all’ultima puntata di Succession cominciava così: “Il tema centrale di Succession è la tossicità delle relazioni familiari, e il penultimo episodio della terza stagione è stato in sostanza una poesia di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nel 2022 cade il centenario della nascita di…, si sa. Anche. Ma qualche mese più tardi, precisamente il 9 agosto, fanno anche cent’anni dalla nascita di, il più amato e secondo molti il più grandein lingua inglese del secondo Novecento (amato vuol dire anche familiare, se non proprio alle masse, al lettore comune, quest’araba fenice: lui,, una volta disse che gli sarebbe piaciuto se delle sue poesie un giorno si fosse parlato nei pub. Chissà se oggi se ne parla. Ma giorni fa sull’Evening Standard, che è abbastanza un quotidiano da pub, l’articolo dedicato all’ultima puntata di Succession cominciava così: “Il tema centrale di Succession è la tossicità delle relazioni familiari, e il penultimo episodio della terza stagione è stato in sostanza una poesia di ...

