Brusaferro | I non vaccinati sono più a rischio | Omicron in netta crescita

"C'è ancora un numero significativo di non vaccinati, diversi milioni di persone, che in una situazione di forte circolazione e alta trasmissibilità del virus sono particolarmente a rischio". Lo sottolinea il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio della Cabina di regia. Nella slide che mostra il Presidente dell'Iss risultano oltre 3,4 milioni di italiani senza dosi di vaccino, specie nella fascia 40-49 anni (quasi 1,3 milioni), seguita dalla fascia 50-59 anni (quasi 1,1 milioni). Nella circolazione del virus però ci sono differenze tra Regioni, ha spiegato Brusaferro, ricordando che l'ultima "flash survey" per la rilevazione delle varianti è stata condotta il 20 dicembre 2021 e annunciando che la prossima "verrà fatta ...

