Traffico Roma del 30-12-2021 ore 10:00 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in redazione massimo veschi si sta in coda sulla via Pontina direzione Roma tra Castel Romano e Castel di Decima altre cose sulla via Salaria direzione centro città code dovute ai lavori in corso all’altezza della aeroporto dell’Urbe brevi code anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Salaria e Tor di Quinto direzione Stadio Olimpico chiusa al Traffico per lavori urgenti invece via di San Giovanni Decollato da via della Misericordia a Piazza della Consolazione sul resto della Capitale non si rilevano difficoltà e col nuovo anno tornano le domeniche ecologiche insieme ai relativi blocchi della circolazione l’iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per il Traffico privato con alcune deroghe all’interno della fascia di questo per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione massimo veschi si sta in coda sulla via Pontina direzionetra Castelno e Castel di Decima altre cose sulla via Salaria direzione centro città code dovute ai lavori in corso all’altezza della aeroporto dell’Urbe brevi code anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Salaria e Tor di Quinto direzione Stadio Olimpico chiusa alper lavori urgenti invece via di San Giovanni Decollato da via della Misericordia a Piazza della Consolazione sul resto della Capitale non si rilevano difficoltà e col nuovo anno tornano le domeniche ecologiche insieme ai relativi blocchi della circolazione l’iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per ilprivato con alcune deroghe all’interno della fascia di questo per ...

Advertising

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Salaria ?????? Rallentamenti tra Via dei Prati Fiscali e Aeroporto Urbe > GRA #Luceverde #Lazio - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma – Firenze in direzione Firenze, dalle ore 09:30 traffico ferroviario… - muoversintoscan : ??? In #A1, in direzione Roma: code e traffico bloccato per un incidente in galleria al km 266+600 tra il bivio A1… - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Barberino di Mugello e Calenzano-Sesto Fior… - viabilitasdp : 9:47 #A24 Lavori tra Roma est e Nodo A24/A1 Milano-Napoli fino alle 17:45 del 30/12/2021 -