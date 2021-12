Spread Btp - Bund: sale a 135 punti base (Di giovedì 30 dicembre 2021) Leggero rialzo per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: dopo un avvio a quota 133 ed essere sceso anche 132 punti base durante la seduta, il differenziale comincia guarda alla chiusura della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Leggero rialzo per lotra Btp etedeschi a 10 anni: dopo un avvio a quota 133 ed essere sceso anche 132durante la seduta, il differenziale comincia guarda alla chiusura della ...

Advertising

fisco24_info : Spread Btp-Bund: sale a 135 punti base: Rendimento del prodotto del Tesoro all'1,15% - margat04721048 : @IlariaBifarini Che ne dice se come disobbedienza civile, chi può, smette di acquistare debito italiano? Basta Btp,… - Patrizio1961 : @VitoLops @sole24ore La correlazione tra mutui e spread BTP Bund mi sembra che ancora una volta non sia confermata. - MKT_INS : Mattinata perlopiù positiva per l’obbligazionario europeo in un clima che resta complessivamente caratterizzato da… - Pgrecoit : Spread Btp Bund apre in calo a 133,2 punti: Rendimento del prodotto del Tesoro all'1,148% -