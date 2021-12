Si indaga su frammenti ossei ritrovati nel Po | in cerca di Saman Abbas

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si riaccendono i fari e i microscopi dei Ris di Parma sul caso, la 18enne pachistana che sarebbe stata uccisa a Novellara, nella Bassa Reggiana. Un corpo mai ritrovato dopo otto mesi di ricerche. Ma ora la speranza di ottenere la verità è legata a due ritrovamenti dei quali ha dato notizia l’edizione locale de Il Resto del Carlino: un frammento osseo trovato nell’area del Lido Po di Boretto e gli abiti dello zio della ragazza. Il primo reperto risale al 3 novembre scorso quando i carabinieri sono stati chiamati da una persona che ha trovato i resti di una calotta cranica, presumibilmente umana, anche se non vi sono certezze assolute al momento. Una scoperta fatta in una zona golenale del fiume Po, luogo che ha subito fatto drizzare le antenne agli inquirenti. Il sostituto procuratore Laura Galli, pm titolare dell’inchiesta, ha collegato ...

Il frammento osseo su cui la Procura ha ordinato ai carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) di Parma di estrapolare il profilo biologico del Dna è stato trovato da un passante a Boretto. I carabinieri sono stati chiamati da una persona che ha trovato i resti di una calotta cranica in una zona golenale del fiume Po. Frammenti ossei nel fiume e gli abiti dello zio sequestrati lo scorso ...