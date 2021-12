Per il 2022 | oltre alla lista dei buoni propositi | suggerisco di elencare pure i nostri privilegi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il nuovo anno è arrivato, portando con sé un picco nelle statistiche sui contagi e – presumibilmente – un’altra carrellata di mesi in cui Sars-CoV-2 occuperà gran parte dello spazio d’informazione, sui media e nei vari palinsesti tv. Ma la vita non è tutta rose e Covid, per fortuna, perciò non è giusto far finta che non esistano altri temi urgenti di cui occuparsi. Non li metto sullo stesso piano, mi rendo conto, ma ultimamente pare che la pandemia sia diventata una scusa sempre pronta per accusare di “futilità” chi si occupa di altre battaglie. “Ci sono migliaia di contagi al giorno e voi pensate al congedo di paternità?”, op“Parlate solo di comunità Lgbtiq+ quando c’è un’emergenza in corso?”. Le battaglie per i diritti non si possono fare unavolta, per il semplice fatto che sono ancora troppe e tutte necessarie. Anche nel ...