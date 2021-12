Milan, il pentimento di Lukaku con l’Inter mentre Donnarumma tace (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lukaku ha rilasciato un'intervista in cui chiede scusa ai nerazzurri per la scelta fatta in estate e Donnarumma forse lo pensa del Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 dicembre 2021)ha rilasciato un'intervista in cui chiede scusa ai nerazzurri per la scelta fatta in estate eforse lo pensa del

Milan, pentimento Donnarumma: che frecciata a Raiola In casa Milan arrivano le parole del legale Leandro Cantamessa, il quale ha parlato di Donnarumma e delle prospettive del clubLeandro Cantamessa, legale del Milan, ha analizzato il momento del club rossonero con uno sguardo anche al mercato. Chiaro il suo messaggio all'indirizzo di Gigio Donnarumma, approdato la scorsa estate al PSG. Gianluigi Donnarumma ©...

Pioli non ci sta: "Non siamo stanchi. E sul gol di Kessie, Giroud non disturba l'avversario" Il tecnico rossonero è amaro dopo la sconfitta del suo Milan col Napoli. Ma non vuole sentire parlare di calo fisico: "Anche le altre squadre di vertice hanno speso tanto" ...

