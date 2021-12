Legge di bilancio 2022, tutte le novità: dalle agevolazioni fiscali al Reddito di Cittadinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Camera, con 355 voti a favore e 45 contro, ha finalmente approvato la Legge di bilancio 2022. Molte le novità per il 2022, che riguardano in larga parte aiuti ai cittadini e riforme sul piano tasse e imposte. Qualche novità anche per i giovani, che potranno godere di agevolazioni e bonus. Manovra di bilancio, le tasse: dalla riforma Irpef alla sugar tax Come già si sapeva, la manovra di bilancio porterà con sé la riforma Irpef, che prevede la creazione di 4 nuove aliquote ed un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni. Scompare anche l’Irap per professionisti ed imprenditori individuali. Al contempo rimane una serie di bonus proporzionati al Reddito. Per quanto riguarda la Plastic Tax e la Sugar Tax, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Camera, con 355 voti a favore e 45 contro, ha finalmente approvato ladi. Molte leper il, che riguardano in larga parte aiuti ai cittadini e riforme sul piano tasse e imposte. Qualcheanche per i giovani, che potranno godere die bonus. Manovra di, le tasse: dalla riforma Irpef alla sugar tax Come già si sapeva, la manovra diporterà con sé la riforma Irpef, che prevede la creazione di 4 nuove aliquote ed un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni. Scompare anche l’Irap per professionisti ed imprenditori individuali. Al contempo rimane una serie di bonus proporzionati al. Per quanto riguarda la Plastic Tax e la Sugar Tax, ...

Advertising

borghi_claudio : Il mio intervento sul degrado del Parlamento che da 3 anni non fa una legge di bilancio regolarmente esaminata da C… - meb : L'Italia un anno fa era ferma, ora corre grazie al governo #Draghi. Per questo siamo soddisfatti e anche se non con… - elio_vito : Nonostante le regole lo vietino, nel testo della legge sono state introdotte norme ordinamentali, interi decreti le… - lucianonobili : Approvata la legge di bilancio 2022. Taglio delle tasse, neutralizzazione caro bollette, occupazione femminile, bon… - gigi_napoli1954 : RT @SianiPaolo: Con l’approvazione in legge di bilancio dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e con il cospicuo finanziam… -