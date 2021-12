La nostra madre lingua. (Di giovedì 30 dicembre 2021) di Agostino Spataro. Carissime/i, nell’augurarvi un Buon Anno Nuovo, mi pregio segnalare l’uscita di questo mio libro sulla parlata del mio paesino in provincia di Agrigento. Il Comune di Ioppolo Giancaxio, che ne ha curato l’edizione, provvederà a distribuirlo nelle scuole e alle famiglie residenti e a quelle emigrate. Grazie per l’attenzione. IL PRESENTE SENZA Leggi su freeskipper (Di giovedì 30 dicembre 2021) di Agostino Spataro. Carissime/i, nell’augurarvi un Buon Anno Nuovo, mi pregio segnalare l’uscita di questo mio libro sulla parlata del mio paesino in provincia di Agrigento. Il Comune di Ioppolo Giancaxio, che ne ha curato l’edizione, provvederà a distribuirlo nelle scuole e alle famiglie residenti e a quelle emigrate. Grazie per l’attenzione. IL PRESENTE SENZA

