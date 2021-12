Insigne aspetta prima di dire sì, ultimatum del Toronto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono ore di riflessione importanti per Lorenzo Insigne che, finora, non ha trovato alcun punto di incontro con la società per un rinnovo. Né il Napoli, né il capitano si sono smossi dalle loro posizioni e non c’è stato mai margine di rinnovo. Dunque, si bada parecchio alle offerte dall’esterno. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha reso noto che le offerte del Toronto FC il capitano le abbia ricevute già nel mese di ottobre: da lì sono cominciate le avances. I numeri sono quello che sono. Insigne è fortemente tentato dall’accettare l’offerta canadese, ma c’è un problema: il 24 vorrebbe avere tempo per poter decidere con calma il futuro, magari aspettando più possibile il Napoli, mentre il Toronto invece ha dato una sorta di ultimatum per accettare ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono ore di riflessione importanti per Lorenzoche, finora, non ha trovato alcun punto di incontro con la società per un rinnovo. Né il Napoli, né il capitano si sono smossi dalle loro posizioni e non c’è stato mai margine di rinnovo. Dunque, si bada parecchio alle offerte dall’esterno. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha reso noto che le offerte delFC il capitano le abbia ricevute già nel mese di ottobre: da lì sono cominciate le avances. I numeri sono quello che sono.è fortemente tentato dall’accettare l’offerta canadese, ma c’è un problema: il 24 vorrebbe avere tempo per poter decidere con calma il futuro, magarindo più possibile il Napoli, mentre ilinvece ha dato una sorta diper accettare ...

zazoomblog : Insigne aspetta prima di dire sì ultimatum del Toronto - #Insigne #aspetta #prima #ultimatum - SSCNfran : @JuveNelCuore88 @sscnapoli @Lor_Insigne @FabianRP52 Ma no stiamo cercando il decimo aspetta un altro po'... - BrokerGianni : @sscnapoli @Lor_Insigne @FabianRP52 Vi aspettiamo allo stadium ?J??? Noi abbiamo giocato senza 8 titolari Lo stadium vi aspetta °•?? - fottolesoglie : @emilianofaziosi Aspetta, Giovinco vale Insigne e anche di più, e in un campionato come la MLS ha fatto sfracelli (… - gigi_manna : @DOrsiLuigi Aspetta di leggere Elmas il nuovo Insigne fatto in casa...... -